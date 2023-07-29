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Продажа офисных помещений с видом на море в Стамбул, Турция

коммерческая недвижимость
85
отели
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2 объекта найдено
Офис в Мраморноморский регион, Турция
Офис
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 55 м²
Офисные Помещения в Стамбуле, Малтепе с Видом на Море. Предлагаемая на продажу коммерческая …
€ 369,000
Офис 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 424 м²
Количество этажей 29
Роскошные Офисы в Отличном Месте в Стамбуле, Малтепе. Шикарные офисы в Стамбуле с первокласс…
€ 1,215,000
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