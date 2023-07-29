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Realting.com
Коммерческая
Турция
Мраморноморский регион
Офисы
Продажа офисных помещений с видом на горы в Стамбул, Турция
коммерческая недвижимость
85
отели
9
магазины
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