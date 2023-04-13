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Продажа офисных помещений в Стамбул, Турция

Merkez Mahallesi
2
Guemuessuyu Mahallesi
1
Стамбул
1
Фатих
1
Чекмекёй
1
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7 объектов найдено
Офис 1 спальняв Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Офис 1 спальня
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 901,302
Коммерческие офисы с панорамным видом на город в Стамбуле Резиденция предлагает сочетание…
Офис 1 спальняв Фатих, Турция
Офис 1 спальня
Фатих, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 196,099
Проект предлагает офисные помещения высокого качества, построенные с учетом комфорта и эффек…
Офисв Чекмекёй, Турция
Офис
Чекмекёй, Турция
138 м² 1/1 Этаж
€ 489,400
Отличное помещение под офис в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ АР…
Офисв Стамбул, Турция
Офис
Стамбул, Турция
83 м²
€ 295,680
Офисв Merkez Mahallesi, Турция
Офис
Merkez Mahallesi, Турция
€ 196,410
ЖИЗНЬ, КАК МЕЧТА В СТАНБУЛ Маслаке SKY-233, расположенный в Маслаке, разработан современны…
Офисв Merkez Mahallesi, Турция
Офис
Merkez Mahallesi, Турция
€ 507,393
Первый выбор инвесторов в Sariyer Istanbul Этот проект расположен в самом оживленном районе …
Офисв Мраморноморский регион, Турция
Офис
Мраморноморский регион, Турция
€ 315,529
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Проект имеет уникальный дизайн и архитектуру 360-градусный обзор Стамбула.…

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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