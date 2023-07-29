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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Стамбул, Турция

Кючюкчекмедже
5
Кагытхане
4
Кадыкёй
3
Чекмекёй
3
Эсеньюрт
3
2 объекта найдено
Отель 320 комнат в Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат
Кадыкёй, Турция
Комнаты 320
Площадь 16 000 м²
Количество этажей 17
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
€ 100,000,000
Коммерческая в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
Терсане Стамбул: новый центр города В то время как в каждом городе есть центр города, в Ста…
Цена по запросу

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