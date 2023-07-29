ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1863
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Турции
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Турция
Мраморноморский регион
Коммерческая недвижимость с видом на горы в Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже
5
Кагытхане
4
Кадыкёй
3
Чекмекёй
3
Эсеньюрт
3
Очистить
2 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Отель 320 комнат
Кадыкёй, Турция
320
16 000 м²
17
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
€ 100,000,000
Рекомендовать
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
Терсане Стамбул: новый центр города В то время как в каждом городе есть центр города, в Ста…
Цена по запросу
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Стамбул, Турция
отели
офисы
магазины
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL