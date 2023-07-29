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Инвестиционная недвижимость с бассейном в Стамбул, Турция

коммерческая недвижимость
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отели
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магазины
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Инвестиционная В архив
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