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Инвестиционная недвижимость с видом на горы в Стамбул, Турция

коммерческая недвижимость
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отели
9
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магазины
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Инвестиционная В архив
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