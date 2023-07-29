Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Турция
  4. Мраморноморский регион
  5. Гостиницы, отели

Отели с видом на горы в Стамбул, Турция

коммерческая недвижимость
85
офисы
23
магазины
18
Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 320 комнат в Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат
Кадыкёй, Турция
Комнаты 320
Площадь 16 000 м²
Количество этажей 17
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
€ 100,000,000
Realting.com
Перейти