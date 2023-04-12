ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
883
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Недвижимость для инвестиций
Купить инвестиционная недвижимость с бассейном в Турции
коммерческая недвижимость
247
отели
100
офисы
19
производственные здания
1
магазины
3
другое
1
Инвестиционная
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель
Стамбул, Турция
€ 3,176,694
Турция г. Стамбул Апарт-отель в Стамбуле Готовый…
Коммерческая 9 комнат
Муратпаша, Турция
9 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 1,419,653
Коммерческая
Okurcalar, Турция
47 м²
1/1 Этаж
€ 197,293
Торговая площадка в новом торговом комплексе в OkurcalarРайон: Анталья, Аланья, ОкурджаларТо…
Отель
Кемер, Турция
89 000 м²
€ 64,720,589
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 89.000 М2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 450 номеровРасположение: & NBSP…
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
230 м²
1/1 Этаж
€ 447,908
Помещение для магазин в новом комплексе в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, СарайВ этом к…
Коммерческая
Аланья, Турция
138 м²
1/1 Этаж
€ 339,324
Помещение для магазина в новой резиденции в ДемирташРайон: Анталья, Аланья, ДемирташРасстоян…
Коммерческая 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
1 Этаж
€ 300,000
Обратите внимание! В нашем каталоге появилось отличное предложение для инвестиций. Начинаетс…
Коммерческая
Аланья, Турция
30 м²
1/1 Этаж
€ 431,426
Помещение под магазин в новом комплексе премиум классаРайон: Анталья, Аланья, ОбаКомпания&nb…
Офис 1 спальня
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 886,216
Коммерческие офисы с панорамным видом на город в Стамбуле Резиденция предлагает сочетание…
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
38 м²
1/1 Этаж
€ 127,198
Офисное помещение в строящемся комплексном проекте с жилой и коммерческой зоной в МахмутбейР…
Офис 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
70 м²
1/1 Этаж
€ 145,425
1+1 Хоум офис в стиле ЛофтРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 1280Началось …
Отель
Кемер, Турция
55 103 м²
€ 11,003,544
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 55,103 М2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 349 номеровРасположение: & NBSP; ПРЯМО НА М…
Регионы с недвижимостью на продажу
Kepez
Муратпаша
Манавгат
Datca
Gazipasa
Коньяалты
Bahcelievler Mahallesi
Ускюдар
Кагытхане
Авджылар
Шишли
Кючюкчекмедже
Текирдаг
Конья
Мугла
Guemuessuyu Mahallesi
Стамбул
Измир
Параметры недвижимости в Турции
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты