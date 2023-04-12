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Купить инвестиционная недвижимость с видом на горы в Турции

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Регионы с недвижимостью на продажу

Мраморноморский регион
Стамбул
Анталья
Эгейский регион
Мугла
Кемер
Чекмекёй
Эсеньюрт
Мерсин
Фатих
Merkez Mahallesi
Esentepe Mahallesi
Кадыкёй
Menderes
Бодрум
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Kepez
Муратпаша
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Параметры недвижимости в Турции

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