Купить отель с видом на горы в Турции

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Отель 320 комнат
Кадыкёй, Турция
320 Количество комнат
16 000 м²
Количество этажей 17
€ 100,000,000
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
Отель 28 комнат
Кемер, Турция
28 Количество комнат
900 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
ЕМКОСТЬ: 28 НОМЕРОВ ОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 806 М2 АНТАЛИЯ: 60 км ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Главный рестор…
Отель
Datca, Турция
1/1 Этаж
€ 1,036,800
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
Отель
Yenikoey, Турция
1 500 м²
1/3 Этаж
€ 3,300,000
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
Отель
Алания, Турция
20 000 м²
€ 42,000,000
ОТЕЛЬ: 20.000 М2НОМЕРА: 373Аэропорт Анталии: 85 кмАЛАНИЯ ЦЕНТР: 32 кмСИТУИРОВАН НА СОБСТВЕНН…
Отель
Кемер, Турция
10 000 м²
€ 37,500,000
РАЗДЕЛ DEED: & NBSP; 10.000 М2НОМЕРА: & NBSP; 263КРОВАТЬ: & NBSP; 700ГОД СТРОИТЕ…
Отель
Кемер, Турция
89 000 м²
€ 72,500,000
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 89.000 М2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 450 номеровРасположение: & NBSP…
Отель
Kiris, Турция
5 500 м²
€ 11,000,000
108 номеров в целом,СОБСТВЕННЫЙ ОТЕЛЬ ПЛЯЖ 50 М ОТ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯРАЗДЕЛ DEED 5.500 M2БАССЕЙ…
Отель
Derekoey, Турция
35 000 м²
€ 57,000,000
ОТЕЛЬ ЗОНА: 35.000 М2ЕМКОСТЬ: 392 КОМНАТЫ / 950 КРОВАТЬРасположение: непосредственно на море…
Отель
Derekoey, Турция
€ 38,932,423
ЕМКОСТЬ: 299 НОМЕРОВ ПЛЯЖ: ГОСТИНИЦ ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ ОТКРЫТИЕ: 2007 ВОССТАНОВЛЕНИЕ: 2020 Рас…
Отель
Бодрум, Турция
1 100 м²
€ 5,000,000
BOUTIQUE ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ В БОДРУМНОЙ ОБЛАСТИ / AEGEAN COSTОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 1.100 М2ЕМКОСТЬ: …
Отель
Кемер, Турция
55 103 м²
€ 12,000,000
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 55,103 М2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 349 номеровРасположение: & NBSP; ПРЯМО НА М…
Отель
Кемер, Турция
11 763 м²
€ 24,000,000
ОТЕЛЬ ЗОНА: 11,736 м2НОМЕРА: 178ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ: длиной 150 мГОД СТРОИТЕЛЬСТВА: 1991ПОЛНОЕ ВОСС…
Отель
Алания, Турция
16 000 м²
€ 24,000,000
195 номеров в целом, туннель к отелю собственного песчаного пляжа РАЗДЕЛ ДЕЛА 16.000 М2 ОС…
Отель
Кемер, Турция
163 000 м²
Цена по запросу
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: LUXURY RESORT HOTEL, более 600 номеров, более 1400 мест. ОБЛАСТЬ ОТЕЛЕЙ …
Отель
Кемер, Турция
15 000 м²
€ 15,000,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ЕМКОСТЬ: 164 НОМЕРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН, БАРЫ / КАФЫ, 3 РЕСТ…
Отель
Алания, Турция
6 200 м²
€ 13,300,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 210 НОМЕРОВ В ОБЩЕМ, ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН, БАРЫ / КАФЕ, РЕСТОРАН…
Отель
Cesme, Турция
55 000 м²
€ 40,000,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: & NBSP;235 номеров в целом ( STANDART, семейные номера, костюмы, кинг-сало…
Отель
Derekoey, Турция
8 000 м²
€ 6,870,428
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 8.000 м2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 92 КОМНАТЫПЛЯЖ: & NBSP; 750 м вдали от отеля…
Отель
Текирдаг, Турция
450 м²
€ 770,000
BALIKESIR - ОСТРОВ АВСА - БУТИК ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУНаш объект, который активно работает с 2014 …
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Menderes
Бодрум
Каш
Kepez
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Манавгат
Datca
Gazipasa
Коньяалты
Bahcelievler Mahallesi
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Кагытхане
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Шишли
Кючюкчекмедже
Текирдаг
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