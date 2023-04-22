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Продажа офисных помещений в Фатих, Турция

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1 объект найдено
Офис 1 спальня в Фатих, Турция
Офис 1 спальня
Фатих, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 196,099
Проект предлагает офисные помещения высокого качества, построенные с учетом комфорта и эффек…
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