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Отели с видом на море в Фатих, Турция

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1 объект найдено
Отель 10 спален в Фатих, Турция
Отель 10 спален
Фатих, Турция
10 Количество комнат 10 ванных комнат 330 м² Количество этажей 4
€ 2,252,963
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ   Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минут…
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