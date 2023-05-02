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Коммерческая недвижимость с бассейном в Эсеньюрт, Турция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Коммерческая 1 комната
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат 64 м² 1/1 Этаж
€ 236,100
Помещение под магазин в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРайо…
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