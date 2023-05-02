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Коммерческая недвижимость в Эсеньюрт, Турция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Коммерческая 1 комната
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат 64 м² 1/1 Этаж
€ 236,100
Помещение под магазин в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРайо…
Коммерческая в Эсеньюрт, Турция
Коммерческая
Эсеньюрт, Турция
85 м²
€ 410,255
Проект Akzirve Strada, построенный Akzirve Gayrimenkul, был разработан в форме 3 этапов на п…
Отель в Эсеньюрт, Турция
Отель
Эсеньюрт, Турция
€ 80,022
Почему это свойство؟ Проектная зона в Бахчезехире полна пышных парков и садов, рядом с скор…
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