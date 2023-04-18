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Купить коммерческую недвижимость в Esentepe Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Коммерческаяв Esentepe Mahallesi, Турция
Коммерческая
Esentepe Mahallesi, Турция
60 м² 1/1 Этаж
€ 213,600
Офисное помещение в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, ТопселвиПр…
Коммерческаяв Esentepe Mahallesi, Турция
Коммерческая
Esentepe Mahallesi, Турция
148 м² 1/1 Этаж
€ 652,900
Помещение под магазин в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, Топсел…
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