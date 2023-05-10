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Производственные здания в Центральная Анатолия, Турция

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1 объект найдено
Производство в Конья, Турция
Производство
Конья, Турция
Площадь 9 000 м²
€ 8,500,000
Realting.com
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