ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1423
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Чекмекёй
Магазины
Магазины с бассейном в Чекмекёй, Турция
Магазин
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Аланья, Турция
40 м²
2/2
€ 89,041
Коммерческая 1 комната
Эсеньюрт, Турция
1
64 м²
1/1
€ 227,517
Отель
Текирдаг, Турция
450 м²
€ 701,801
Коммерческая 5 комнат
Аланья, Турция
5
300 м²
1/1
€ 795,010
Коммерческая
Аланья, Турция
150 м²
1/1
€ 34,017
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1
469 м²
1/1
€ 5,830,072
Отель
Кемер, Турция
€ 6,500,000
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
€ 134,758
Отель 291 комната
Мраморноморский регион, Турция
291
52 000 м²
8
€ 122,921,550
Производство
Конья, Турция
9 000 м²
€ 7,747,151
Офис
Чекмекёй, Турция
138 м²
1/1
€ 471,609
Отель 289 комнат
Аланья, Турция
289
10 000 м²
€ 62,248,407
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты