Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Бодрум
  5. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на море в Бодрум, Турция

Бодрум
1
Отель В архив
Очистить
4 объекта найдено
Отельв Derekoey, Турция
Отель
Derekoey, Турция
35 000 м²
€ 57,000,000
ОТЕЛЬ ЗОНА: 35.000 М2ЕМКОСТЬ: 392 КОМНАТЫ / 950 КРОВАТЬРасположение: непосредственно на море…
Отельв Derekoey, Турция
Отель
Derekoey, Турция
€ 38,276,223
ЕМКОСТЬ: 299 НОМЕРОВ ПЛЯЖ: ГОСТИНИЦ ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ ОТКРЫТИЕ: 2007 ВОССТАНОВЛЕНИЕ: 2020 Рас…
Отельв Бодрум, Турция
Отель
Бодрум, Турция
1 100 м²
€ 5,000,000
BOUTIQUE ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ В БОДРУМНОЙ ОБЛАСТИ / AEGEAN COSTОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 1.100 М2ЕМКОСТЬ: …
Отельв Derekoey, Турция
Отель
Derekoey, Турция
8 000 м²
€ 6,754,628
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 8.000 м2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 92 КОМНАТЫПЛЯЖ: & NBSP; 750 м вдали от отеля…

Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти