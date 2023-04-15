Купить коммерческую недвижимость в Бодрум, Турция

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Отель
Derekoey, Турция
35 000 м²
€ 57,000,000
ОТЕЛЬ ЗОНА: 35.000 М2ЕМКОСТЬ: 392 КОМНАТЫ / 950 КРОВАТЬРасположение: непосредственно на море…
Отель
Derekoey, Турция
€ 38,276,223
ЕМКОСТЬ: 299 НОМЕРОВ ПЛЯЖ: ГОСТИНИЦ ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ ОТКРЫТИЕ: 2007 ВОССТАНОВЛЕНИЕ: 2020 Рас…
Отель
Бодрум, Турция
1 100 м²
€ 5,000,000
BOUTIQUE ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ В БОДРУМНОЙ ОБЛАСТИ / AEGEAN COSTОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 1.100 М2ЕМКОСТЬ: …
Отель
Derekoey, Турция
8 000 м²
€ 6,754,628
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 8.000 м2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 92 КОМНАТЫПЛЯЖ: & NBSP; 750 м вдали от отеля…
Коммерческая
Kizilagac, Турция
€ 360,247
SKY-214 проект, один из красивейших заливов Бодрума, море поднимается на участке в 100 тысяч…
Параметры недвижимости в Бодрум, Турция
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