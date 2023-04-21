ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1378
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Черноморский регион
19 Mayis
Bahcelievler Mahallesi
Коммерческая недвижимость в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель
Аланья, Турция
€ 19,600,000
250 м до моря. Наш объект имеет 40-метровый пляж. В 120 км от аэропорта Анталии, в 12 км о…
Отель
Derekoey, Турция
€ 38,749,035
ЕМКОСТЬ: 299 НОМЕРОВ ПЛЯЖ: ГОСТИНИЦ ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ ОТКРЫТИЕ: 2007 ВОССТАНОВЛЕНИЕ: 2020 Рас…
Офис
Стамбул, Турция
83 м²
€ 266,815
Коммерческая
Аланья, Турция
120 м²
1/1 Этаж
€ 132,678
Помещение под магазин 120 м2 в CİKCİLLİРайон: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРасстояние до моря:…
Отель 146 комнат
Алания, Турция
146 Количество комнат
2 500 м²
€ 8,619,066
Отель
Derekoey, Турция
8 000 м²
€ 6,838,065
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 8.000 м2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 92 КОМНАТЫПЛЯЖ: & NBSP; 750 м вдали от отеля…
Отель
Стамбул, Турция
€ 8,581,841
Турция г. Стамбул Отель рядом с ул. Истикляль Де…
Офис 2 комнаты
Стамбул, Турция
2 Количество комнат
11 967 м²
€ 297,953
Коммерческая
Аланья, Турция
600 м²
1/1 Этаж
€ 733,637
Частный магазин в районе Кестель Район: Анталья, Аланья, КестелЧастный магазин на продажу в…
Отель
Белек, Турция
802 м²
€ 1,804,756
ОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 802 М2 САДОВАЯ ОБЛАСТЬ: 602 М2 НЕДВИЖИМОСТЬ: 1.000 М2 ЕМКОСТЬ: 30 НОМЕРОВ …
Отель
Бодрум, Турция
1 100 м²
€ 4,563,214
BOUTIQUE ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ В БОДРУМНОЙ ОБЛАСТИ / AEGEAN COSTОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 1.100 М2ЕМКОСТЬ: …
Отель
Yenikoey, Турция
1 500 м²
1/3 Этаж
€ 3,184,272
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты