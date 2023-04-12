Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Анталья, Турция

Отель 1 комната Аланья, Турция 1 Количество комнат 30 м² 1/1 Этаж

€ 8,800,000

Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…