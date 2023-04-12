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Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Анталья, Турция
Sekerhane Mahallesi
125
Аланья
122
Анталья
12
Кемер
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Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
469 м²
1/1 Этаж
€ 6,050,000
Апарт-отель с номерами с кухней и видом на море в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гюлле…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 24,200,000
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 10,725,000
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
Отель
Аланья, Турция
1/1 Этаж
€ 13,750,000
Отель 4 звезды по системе "все включено" в PAYALLARРайон: Анталья, Аланья, Паяллар…
Отель
Аланья, Турция
1/5 Этаж
€ 1,760,000
Здание с лицензией для отеля на средиземном берегу в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гю…
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
105 м²
1/1 Этаж
€ 520,400
Коммерческая площадь в комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, КадыкёйКомплекс расположен в …
Коммерческая
Аланья, Турция
1/6 Этаж
€ 2,420,000
Шестиэтажное здание рядом с морем в центре Алании для гражданстваРайон: Анталья, Аланья, Сар…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
1 530 м²
1/1 Этаж
€ 4,636,800
Райский отель в KAŞ на берегу моряРайон: Анталья, КашНа участке площадью 1530 м2 рядом с ним…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
1 570 м²
1/1 Этаж
€ 3,324,400
Прекрасный, уютный отель в KAŞ с роскошным видом на мореРайон: Анталья, КашЕСТЬ 10 НОМЕРОВ С…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 2,454,200
Замечательный, роскошный отель в KAŞ с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, КашОтель на&n…
Отель
Аланья, Турция
1 676 м²
1/4 Этаж
€ 2,035,000
Отель на 21 номер с бассейном в 200 м от моря в İSKENDERUNРайон: Анталья, АланьяРасстояние …
Отель
Yenikoey, Турция
1 500 м²
1/3 Этаж
€ 3,300,000
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
Отель
Аланья, Турция
420 м²
1/1 Этаж
€ 847,000
Семейный отель 6 квартирРайон: Анталья, Аланья, ЧаршыРасстояние до моря: 2000По одному ТАПУ …
Коммерческая
Аланья, Турция
105 м²
1/1 Этаж
€ 240,000
Магазин на продажу Район: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 100Магазин на продаж…
Коммерческая
Аланья, Турция
1 940 м²
6/6 Этаж
€ 8,000,000
Клеопатра crown oneРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 50Информация об отеле А…
Коммерческая
Аланья, Турция
600 м²
6/6 Этаж
€ 3,200,000
Kleopatra gold hotelРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 10Наш отель Kleopatra g…
Офис
Аланья, Турция
61 м²
1/1 Этаж
€ 160,000
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
Офис
Аланья, Турция
58 м²
1/1 Этаж
€ 155,000
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
Офис
Аланья, Турция
61 м²
1/1 Этаж
€ 160,000
Cleopatra Littore Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
Офис
Аланья, Турция
68 м²
1/1 Этаж
€ 171,000
Клеопатра Литторе Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
Отель
Анталья, Турция
€ 7,000,000
ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ В KALEICI & ndash; АНТАЛЯЗЕНТРУМ ( СТАРЫЙ ГОРОД ) 66 ВСЕГО НОМЕРА, ИСТ…
Отель
Алания, Турция
20 000 м²
€ 42,000,000
ОТЕЛЬ: 20.000 М2НОМЕРА: 373Аэропорт Анталии: 85 кмАЛАНИЯ ЦЕНТР: 32 кмСИТУИРОВАН НА СОБСТВЕНН…
Отель
Кемер, Турция
10 000 м²
€ 37,500,000
РАЗДЕЛ DEED: & NBSP; 10.000 М2НОМЕРА: & NBSP; 263КРОВАТЬ: & NBSP; 700ГОД СТРОИТЕ…
Отель
Кемер, Турция
89 000 м²
€ 72,500,000
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 89.000 М2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 450 номеровРасположение: & NBSP…
Отель
Kiris, Турция
5 500 м²
€ 11,000,000
108 номеров в целом,СОБСТВЕННЫЙ ОТЕЛЬ ПЛЯЖ 50 М ОТ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯРАЗДЕЛ DEED 5.500 M2БАССЕЙ…
Отель
Кемер, Турция
55 103 м²
€ 12,000,000
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 55,103 М2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 349 номеровРасположение: & NBSP; ПРЯМО НА М…
Отель
Манавгат, Турция
13 000 м²
€ 25,000,000
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: 13.000 М2 ( 11.039 + 2.000 ) ЕМКОСТЬ: 335 НОМЕРОВ ОТКРЫТИЕ: 2019 Расположе…
Отель
Кемер, Турция
11 763 м²
€ 24,000,000
ОТЕЛЬ ЗОНА: 11,736 м2НОМЕРА: 178ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ: длиной 150 мГОД СТРОИТЕЛЬСТВА: 1991ПОЛНОЕ ВОСС…
Отель
Алания, Турция
16 000 м²
€ 24,000,000
195 номеров в целом, туннель к отелю собственного песчаного пляжа РАЗДЕЛ ДЕЛА 16.000 М2 ОС…
Отель
Кемер, Турция
163 000 м²
Цена по запросу
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: LUXURY RESORT HOTEL, более 600 номеров, более 1400 мест. ОБЛАСТЬ ОТЕЛЕЙ …
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