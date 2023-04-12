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Турция
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Недвижимость для инвестиций
Купить инвестиционная недвижимость с видом на море в Анталья, Турция
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Параметры недвижимости в Анталья, Турция
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