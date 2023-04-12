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Купить отель с видом на горы в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
36
Аланья
36
Анталья
11
Кемер
3
Gazipasa
1
Каш
1
Коньяалты
1
Манавгат
1
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13 объектов найдено
Отель 28 комнатв Кемер, Турция
Отель 28 комнат
Кемер, Турция
28 Количество комнат 900 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
ЕМКОСТЬ: 28 НОМЕРОВ ОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 806 М2 АНТАЛИЯ: 60 км ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Главный рестор…
Отельв Yenikoey, Турция
Отель
Yenikoey, Турция
1 500 м² 1/3 Этаж
€ 3,300,000
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
Отельв Алания, Турция
Отель
Алания, Турция
20 000 м²
€ 42,000,000
ОТЕЛЬ: 20.000 М2НОМЕРА: 373Аэропорт Анталии: 85 кмАЛАНИЯ ЦЕНТР: 32 кмСИТУИРОВАН НА СОБСТВЕНН…
Отельв Кемер, Турция
Отель
Кемер, Турция
10 000 м²
€ 37,500,000
РАЗДЕЛ DEED: & NBSP; 10.000 М2НОМЕРА: & NBSP; 263КРОВАТЬ: & NBSP; 700ГОД СТРОИТЕ…
Отельв Кемер, Турция
Отель
Кемер, Турция
89 000 м²
€ 72,500,000
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 89.000 М2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 450 номеровРасположение: & NBSP…
Отельв Kiris, Турция
Отель
Kiris, Турция
5 500 м²
€ 11,000,000
108 номеров в целом,СОБСТВЕННЫЙ ОТЕЛЬ ПЛЯЖ 50 М ОТ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯРАЗДЕЛ DEED 5.500 M2БАССЕЙ…
Отельв Кемер, Турция
Отель
Кемер, Турция
55 103 м²
€ 12,000,000
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 55,103 М2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 349 номеровРасположение: & NBSP; ПРЯМО НА М…
Отельв Кемер, Турция
Отель
Кемер, Турция
11 763 м²
€ 24,000,000
ОТЕЛЬ ЗОНА: 11,736 м2НОМЕРА: 178ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ: длиной 150 мГОД СТРОИТЕЛЬСТВА: 1991ПОЛНОЕ ВОСС…
Отельв Алания, Турция
Отель
Алания, Турция
16 000 м²
€ 24,000,000
195 номеров в целом, туннель к отелю собственного песчаного пляжа РАЗДЕЛ ДЕЛА 16.000 М2 ОС…
Отельв Кемер, Турция
Отель
Кемер, Турция
163 000 м²
Цена по запросу
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: LUXURY RESORT HOTEL, более 600 номеров, более 1400 мест. ОБЛАСТЬ ОТЕЛЕЙ …
Отельв Кемер, Турция
Отель
Кемер, Турция
15 000 м²
€ 15,000,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ЕМКОСТЬ: 164 НОМЕРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН, БАРЫ / КАФЫ, 3 РЕСТ…
Отельв Алания, Турция
Отель
Алания, Турция
6 200 м²
€ 13,300,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 210 НОМЕРОВ В ОБЩЕМ, ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН, БАРЫ / КАФЕ, РЕСТОРАН…
Отельв Cesme, Турция
Отель
Cesme, Турция
55 000 м²
€ 40,000,000
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: & NBSP;235 номеров в целом ( STANDART, семейные номера, костюмы, кинг-сало…

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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