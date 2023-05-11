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Коммерческая недвижимость с бассейном в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
133
40 объектов найдено
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
€ 2,035,000
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
€ 8,800,000
Отель 2 комнаты в Аланья, Турция
Отель 2 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
€ 3,606,400
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
€ 5,885,000
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
€ 24,200,000
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
€ 10,725,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
€ 858,000
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Этаж 1/1
€ 13,750,000
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
€ 2,035,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Этаж 1/4
€ 902,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 472 м²
Этаж 1/1
€ 608,900
Коммерческая 1 комната в Payallar, Турция
Коммерческая 1 комната
Payallar, Турция
Комнаты 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
€ 270,480
Коммерческая 1 комната в Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
€ 520,400
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 1 530 м²
Этаж 1/1
€ 4,636,800
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 1 570 м²
Этаж 1/1
€ 3,324,400
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
€ 2,454,200
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
€ 885,000
Офис в Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
€ 199,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
€ 450,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 305 м²
Этаж 2/3
€ 650,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 602 м²
Этаж 1/3
€ 1,250,000
Коммерческая в Каракокали, Турция
Коммерческая
Каракокали, Турция
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
€ 450,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 31 м²
Этаж 1/1
€ 140,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
€ 620,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
€ 825,700
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Площадь 1 676 м²
Этаж 1/4
€ 2,035,000
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Площадь 1 800 м²
Этаж 1/6
€ 10,450,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
€ 350,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 1 940 м²
Этаж 6/6
€ 8,000,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 6/6
€ 3,200,000
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