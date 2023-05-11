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Коммерческая недвижимость с видом на море в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
133
23 объекта найдено
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 469 м²
Этаж 1/1
€ 6,050,000
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
€ 24,200,000
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
€ 10,725,000
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Этаж 1/1
€ 13,750,000
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Этаж 1/5
€ 1,760,000
Коммерческая 1 комната в Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
€ 520,400
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Этаж 1/6
€ 2,420,000
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 1 530 м²
Этаж 1/1
€ 4,636,800
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 1 570 м²
Этаж 1/1
€ 3,324,400
Отель 1 комната в Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
€ 2,454,200
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Площадь 1 676 м²
Этаж 1/4
€ 2,035,000
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Площадь 420 м²
Этаж 1/1
€ 847,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
€ 240,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 1 940 м²
Этаж 6/6
€ 8,000,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 6/6
€ 3,200,000
Офис в Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
€ 160,000
Офис в Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
€ 155,000
Офис в Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
€ 160,000
Офис в Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
€ 171,000
Отель в Алания, Турция
Отель
Алания, Турция
Площадь 20 000 м²
€ 42,000,000
Отель в Алания, Турция
Отель
Алания, Турция
Площадь 16 000 м²
€ 24,000,000
Отель в Алания, Турция
Отель
Алания, Турция
Площадь 6 200 м²
€ 13,300,000
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
€ 60,000,000
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