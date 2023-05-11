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Продажа офисных помещений с бассейном в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
8
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6 объектов найдено
Офис в Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
€ 199,000
Офис 2 комнаты в Аланья, Турция
Офис 2 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
€ 150,000
Офис в Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
€ 160,000
Офис в Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
€ 155,000
Офис в Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
€ 160,000
Офис в Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
€ 171,000
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