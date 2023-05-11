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Продажа офисных помещений в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
8
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9 объектов найдено
Офис 2 комнаты в Аланья, Турция
Офис 2 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
€ 150,000
Офис 3 комнаты в Аланья, Турция
Офис 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 5/5
€ 175,000
Офис в Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
€ 199,000
Офис 2 комнаты в Аланья, Турция
Офис 2 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
€ 150,000
Офис в Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
€ 160,000
Офис в Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
€ 155,000
Офис в Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
€ 160,000
Офис в Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
€ 171,000
Офис в Махмутлар центр, Турция
Офис
Махмутлар центр, Турция
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
€ 500,000
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