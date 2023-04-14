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Купить отель с бассейном в Эгейский регион, Турция

Мугла
6
Datca
1
Бодрум
1
Отель В архив
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1 объект найдено
Отельв Datca, Турция
Отель
Datca, Турция
1/1 Этаж
€ 1,036,800
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
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