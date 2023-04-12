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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Таиланде

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9 объектов найдено
Коммерческая 1 спальняв Патонг, Таиланд
Коммерческая 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 97,278
Patong Bay Hill Resort состоит из 17 зданий с 449 квартирами. Курорт был построен в 2015 год…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² Количество этажей 2
€ 113,491
SAFE RETURN OF GUARANTEED INVESTMENT This prime real estate investment, with stunning sea…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² Количество этажей 1
€ 431,516
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² Количество этажей 2
€ 326,755
Комната с балконом в здании А, 2 этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( под…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² Количество этажей 2
€ 221,994
Номер на 2 этаже с видом на город Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежи…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 172,905
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 1
€ 122,787
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
Инвестиционная 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла с видом на море у бассейна ( CP259 )  Условия покупки Условия гарантии аренды 7…
Инвестиционная 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 1
€ 122,221
Дом отдыха с гидромассажным видом на море (CP135-CP136) Условия покупки Условия гарантии аре…

Регионы с недвижимостью на продажу

Пхукет
Пхукет
Патонг
Паттайя
Чонбури
Lat Krabang Subdistrict
Бангкок

Параметры недвижимости в Таиланде

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