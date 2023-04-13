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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Пхукет, Таиланд

Патонг
11
8 объектов найдено
Коммерческая 1 спальняв Патонг, Таиланд
Коммерческая 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 97,278
Patong Bay Hill Resort состоит из 17 зданий с 449 квартирами. Курорт был построен в 2015 год…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² Количество этажей 1
€ 431,516
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 172,905
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
Инвестиционная 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла с видом на море у бассейна ( CP259 )  Условия покупки Условия гарантии аренды 7…
Инвестиционная 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 1
€ 122,221
Дом отдыха с гидромассажным видом на море (CP135-CP136) Условия покупки Условия гарантии аре…
Доходный дом 1 спальняв Патонг, Таиланд
Доходный дом 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 100 м² 8/8 Этаж
€ 103,743
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
Отельв Пхукет, Таиланд
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 21,299,863
MAI6794: Курортный спа-отель на продажу! Отель расположен в отличном месте у моря. 22 просто…
Отель 9 спаленв Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
38 м²
€ 987,311
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & amp; Эксклюзивный 14-ко…

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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