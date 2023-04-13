Таиланд
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Таиланде
Новые дома в Таиланде
Все новостройки в Таиланде
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Таиланде
Жилая
Квартира в Таиланде
Кондо
Студия
Дом в Таиланде
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Таиланде
Элитная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Таиланде
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Таиланде
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Доходный дом
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Пхукет
Доходные дома
Купить доходный дом с бассейном в Пхукет, Таиланд
Патонг
1
Доходный дом
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 8
€ 112,033
Квартиры с гарантированным доходом 7% годовых Уникальный проект на пляже Карон! Комплекс…
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
€ 99,430
Новый кондо-отель на 1 линии с отельным управлением Новый комплекс на 1 линии с отельным…
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
€ 1,000,465
PAT6347: уютный и небольшой гостиничный комплекс на 17 номеров, где каждый гость будет чувст…
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
€ 977,898
KAR6864: Прекрасный отель на продажу недалеко от пляжа Карон! Chanote Лицензия на отель 21 н…
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 4
€ 214,781
Квартиры на первой линии пляжа Май Као Первая линия пляжа Май Као! Шикарный вид на море! …
Отель 9 спален
Бан Ката, Таиланд
1 008 м²
€ 1,185,525
RAW6489: совершенно новый бутик-отель на продажу, расположенный в районе Раваи. Отель был вв…
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 551,291
RAW5601: Отель расположен на юге острова Пхукет в районе Раваи. Это хорошо развитая территор…
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 1,127,640
CHA5845: Этот бутик-отель находится всего в 5 минутах езды от тренировочного лагеря Dragon M…
Инвестиционная 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат
33 м²
€ 76,493
Таиланд о-в Пхукет Апартаменты с доходом 7-10% годовых &nb…
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 7
€ 101,469
Квартиры с гарантированным доходом 10% годовых • Сдача: Февраль 2023г. • До моря: 700 м …
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 4
€ 81,590
Квартиры на первой под управлением Best Western Новая фаза уже построенного апарт отеля …
Коммерческая 2 спальни
Пхукет, Таиланд
450 м²
€ 902,112
KAR6062: отличная инвестиционная возможность представить своим клиентам. Этот ресторан работ…
Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты