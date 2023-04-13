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Купить отель с видом на море в Пхукет, Таиланд

Патонг
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2 объекта найдено
Отельв Пхукет, Таиланд
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 21,299,863
MAI6794: Курортный спа-отель на продажу! Отель расположен в отличном месте у моря. 22 просто…
Отель 9 спаленв Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
38 м²
€ 987,311
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & amp; Эксклюзивный 14-ко…

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

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