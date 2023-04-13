Таиланд
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Таиланде
Новые дома в Таиланде
Все новостройки в Таиланде
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Таиланде
Жилая
Квартира в Таиланде
Кондо
Студия
Дом в Таиланде
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Таиланде
Элитная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Таиланде
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Таиланде
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Пхукет
Гостиницы, отели
Купить отель с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Патонг
1
Отель
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис
Паттайя, Таиланд
36 м²
1/8 Этаж
€ 52,412
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 1
€ 122,787
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
Коммерческая 4 спальни
Пхукет, Таиланд
225 м²
€ 192,952
CHA5031: 3 Коммерческое здание Story удобно для бизнеса на Пхукете. Он расположен в районе …
Отель 6 спален
Пхукет, Таиланд
350 м²
€ 263,116
RAW6389: уютный отель, расположенный в самом сердце Раваи. Это будет большой инвестицией для…
Инвестиционная 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 1
€ 122,221
Дом отдыха с гидромассажным видом на море (CP135-CP136) Условия покупки Условия гарантии аре…
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 1,554,608
PAT5910: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 1
€ 210,063
Инвестиционный коттедж с видом на море Коттеджи с джакузи или бассеином, потрясающим вид…
Отель
Пхукет, Таиланд
7 052 м²
€ 22,448,816
CHA6632: Новый кондоминиум, на заключительных этапах строительства. Элитный комплекс класса …
Отель 2 спальни
Пхукет, Таиланд
600 м²
€ 952,229
BAN6675: СРОЧНАЯ ПРОДАЖА части отеля! Часть работающего отеля с дополнительной землей. 8 вил…
Отель 264 комнаты
Паттайя, Таиланд
264 Количество комнат
Количество этажей 18
€ 40,306,508
К услугам гостей отель на 264 номера рядом с видом на море Паттайи в каждом номере. Располо…
Отель
Пхангнга, Таиланд
€ 15,089,773
PHA6706: Площадь участка - 34,5 Рай Операционный статус: лицензии на гостиницы с 2010 года (…
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
2 060 м²
€ 1,879,400
PAT4623: Новый отель с 40 спальнями, расположенный на дороге NaNai недалеко от Макро Патонга…
Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
у моря
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты