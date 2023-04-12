Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Пхукет, Таиланд

Коммерческая 1 спальня Патонг, Таиланд 1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2

€ 97,278

Patong Bay Hill Resort состоит из 17 зданий с 449 квартирами. Курорт был построен в 2015 год…