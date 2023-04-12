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Купить доходный дом с видом на море в Пхукет, Таиланд

Пхукет
12
Патонг
1
Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом 1 спальняв Патонг, Таиланд
Доходный дом 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 100 м² 8/8 Этаж
€ 103,743
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

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