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Купить инвестиционная недвижимость в Пхукет, Таиланд

Пхукет
9
Патонг
7
Инвестиционная В архив
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16 объектов найдено
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² Количество этажей 3
€ 113,491
Квартира с видом на сад, здание D. Условия покупки Условия гарантирования аренды7% NET & nbs…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² Количество этажей 2
€ 113,491
SAFE RETURN OF GUARANTEED INVESTMENT This prime real estate investment, with stunning sea…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² Количество этажей 1
€ 431,516
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² Количество этажей 2
€ 326,755
Комната с балконом в здании А, 2 этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( под…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² Количество этажей 2
€ 221,994
Номер на 2 этаже с видом на город Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежи…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 172,905
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 1
€ 122,787
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
Инвестиционная 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла с видом на море у бассейна ( CP259 )  Условия покупки Условия гарантии аренды 7…
Инвестиционная 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 1
€ 122,221
Дом отдыха с гидромассажным видом на море (CP135-CP136) Условия покупки Условия гарантии аре…
Инвестиционная 2 комнатыв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 54 м²
€ 110,408
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты 7% годовых на 15 лет &nbsp;…
Инвестиционная 2 комнатыв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 36 м²
€ 62,059
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты 8% годовых на 5 лет &nbsp; …
Инвестиционная 2 комнатыв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 35 м²
€ 55,343
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты 9% годовых на 3 года &nbsp;…
Инвестиционная 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 26 м²
€ 83,895
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты 10% годовых на 10 лет &nbsp…
Инвестиционная 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 34 м²
€ 104,454
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты с доходом до 12% годовых &n…
Инвестиционная 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 33 м²
€ 84,278
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты с доходом 7-10% годовых &nb…
Инвестиционная 2 комнатыв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 113 м²
€ 535,446
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты под управлением отеля 5* &n…

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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