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Купить отель с видом на горы в Пхукет, Таиланд

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Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

у моря
недорогая
элитное
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