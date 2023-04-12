Купить отель в Пхукет, Таиланд

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Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
€ 977,898
KAR6864: Прекрасный отель на продажу недалеко от пляжа Карон! Chanote Лицензия на отель 21 н…
Отель
Пхукет, Таиланд
3 200 м²
€ 11,276,398
MAI6793: Инвестиции в гостиничную недвижимость на Пхукете! Управляется Centara! Всего 750 ме…
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 21,299,863
MAI6794: Курортный спа-отель на продажу! Отель расположен в отличном месте у моря. 22 просто…
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
38 м²
€ 987,311
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & amp; Эксклюзивный 14-ко…
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
2 060 м²
€ 1,879,400
PAT4623: Новый отель с 40 спальнями, расположенный на дороге NaNai недалеко от Макро Патонга…
Отель
Патонг, Таиланд
€ 877,601
PAT4630: Великолепный отремонтированный отель, расположенный в Патонге, самом популярном рег…
Отель 9 спален
Бан Ката, Таиланд
€ 839,465
NAI4714: Небольшой уютный отель расположен на дороге Сайюань, Най Харн. Курорт расположен в …
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
658 м²
€ 1,251,208
NAI5244: роскошный апарт-отель с 12-13 роскошными номерами и номерами. Большая автостоянка, …
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 551,291
RAW5601: Отель расположен на юге острова Пхукет в районе Раваи. Это хорошо развитая территор…
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 556,302
PAT5740: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
580 м²
€ 1,729,048
PAT5812: Этот стильный пятиэтажный отель был построен в 2018 году. Из него открывается прекр…
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 1,127,640
CHA5845: Этот бутик-отель находится всего в 5 минутах езды от тренировочного лагеря Dragon M…
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 1,554,608
PAT5910: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
320 м²
€ 802,378
NYG6153: этот замечательный участок 2400 кв. наряду с бунгало и большим мастер-хаусом в Най …
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
€ 1,000,465
PAT6347: уютный и небольшой гостиничный комплекс на 17 номеров, где каждый гость будет чувст…
Отель 6 спален
Пхукет, Таиланд
350 м²
€ 263,116
RAW6389: уютный отель, расположенный в самом сердце Раваи. Это будет большой инвестицией для…
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
144 м²
€ 1,241,179
PAT6448: Отель на продажу, в центре развитой инфраструктуры. В нескольких минутах ходьбы пре…
Отель 9 спален
Бан Ката, Таиланд
1 008 м²
€ 1,185,525
RAW6489: совершенно новый бутик-отель на продажу, расположенный в районе Раваи. Отель был вв…
Отель
Пхукет, Таиланд
7 052 м²
€ 22,448,816
CHA6632: Новый кондоминиум, на заключительных этапах строительства. Элитный комплекс класса …
Отель 2 спальни
Пхукет, Таиланд
600 м²
€ 952,229
BAN6675: СРОЧНАЯ ПРОДАЖА части отеля! Часть работающего отеля с дополнительной землей. 8 вил…
Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
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