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Купить коммерческую недвижимость в Пхукет, Таиланд

Пхукет
50
Патонг
11
61 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Коммерческая 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 20 м²
€ 41,704
Таиланд остров Пхукет Квартиры рядом с парком Апартаменты в новом …
Коммерческая 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Коммерческая 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 27 м²
€ 79,238
Таиланд остров Пхукет Квартиры рядом с Банг Тао Апартаменты в жил…
Коммерческая 1 спальняв Патонг, Таиланд
Коммерческая 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 97,278
Patong Bay Hill Resort состоит из 17 зданий с 449 квартирами. Курорт был построен в 2015 год…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² Количество этажей 3
€ 113,491
Квартира с видом на сад, здание D. Условия покупки Условия гарантирования аренды7% NET & nbs…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² Количество этажей 2
€ 113,491
SAFE RETURN OF GUARANTEED INVESTMENT This prime real estate investment, with stunning sea…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² Количество этажей 1
€ 431,516
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² Количество этажей 2
€ 326,755
Комната с балконом в здании А, 2 этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( под…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² Количество этажей 2
€ 221,994
Номер на 2 этаже с видом на город Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежи…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 172,905
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 1
€ 122,787
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
Инвестиционная 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла с видом на море у бассейна ( CP259 )  Условия покупки Условия гарантии аренды 7…
Инвестиционная 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 1
€ 122,221
Дом отдыха с гидромассажным видом на море (CP135-CP136) Условия покупки Условия гарантии аре…
Доходный дом 1 спальняв Патонг, Таиланд
Доходный дом 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 100 м² 8/8 Этаж
€ 103,743
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
Отель 9 спаленв Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
€ 977,898
KAR6864: Прекрасный отель на продажу недалеко от пляжа Карон! Chanote Лицензия на отель 21 н…
Коммерческаяв Пхукет, Таиланд
Коммерческая
Пхукет, Таиланд
€ 526,232
PAT6849: Коммерческое здание на продажу! Детали: На противоположной стороне здания есть откр…
Коммерческая 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Коммерческая 4 спальни
Пхукет, Таиланд
71 м²
€ 131,558
CHA6333: Очень хорошо 3-х этажное здание, расположенное в отличном месте на дороге Sunrise C…
Коммерческаяв Пхукет, Таиланд
Коммерческая
Пхукет, Таиланд
3 200 м²
€ 2,255,280
KTH6811: Коммерческое здание на продажу в центре острова Пхукет! 3 этажа площадь: 3200 кв.м.…
Отельв Пхукет, Таиланд
Отель
Пхукет, Таиланд
3 200 м²
€ 11,276,398
MAI6793: Инвестиции в гостиничную недвижимость на Пхукете! Управляется Centara! Всего 750 ме…
Отельв Пхукет, Таиланд
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 21,299,863
MAI6794: Курортный спа-отель на продажу! Отель расположен в отличном месте у моря. 22 просто…
Инвестиционная 2 комнатыв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 54 м²
€ 110,408
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты 7% годовых на 15 лет &nbsp;…
Инвестиционная 2 комнатыв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 35 м²
€ 55,343
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты 9% годовых на 3 года &nbsp;…
Инвестиционная 2 комнатыв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 36 м²
€ 62,059
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты 8% годовых на 5 лет &nbsp; …
Инвестиционная 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 34 м²
€ 104,454
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты с доходом до 12% годовых &n…
Инвестиционная 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 26 м²
€ 83,895
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты 10% годовых на 10 лет &nbsp…
Инвестиционная 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 33 м²
€ 84,278
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты с доходом 7-10% годовых &nb…
Инвестиционная 2 комнатыв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 113 м²
€ 535,446
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты под управлением отеля 5* &n…
Коммерческая 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Коммерческая 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 20 м²
€ 53,025
Таиланд остров Пхукет &nbsp; Апартаменты в отеле &nbsp; Велико…
Коммерческая 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Коммерческая 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 29 м²
€ 91,089
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты в отеле 5***** &nbsp; Ун…
Отель 9 спаленв Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
38 м²
€ 987,311
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & amp; Эксклюзивный 14-ко…
Отель 9 спаленв Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
2 060 м²
€ 1,879,400
PAT4623: Новый отель с 40 спальнями, расположенный на дороге NaNai недалеко от Макро Патонга…

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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