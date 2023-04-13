Купить коммерческую недвижимость в Пхукет, Таиланд

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50 объектов найдено
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Коммерческая 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 97,278
Patong Bay Hill Resort состоит из 17 зданий с 449 квартирами. Курорт был построен в 2015 год…
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
Количество этажей 3
€ 113,491
Квартира с видом на сад, здание D. Условия покупки Условия гарантирования аренды7% NET & nbs…
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
Количество этажей 2
€ 113,491
SAFE RETURN OF GUARANTEED INVESTMENT This prime real estate investment, with stunning sea…
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
Количество этажей 1
€ 431,516
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
Количество этажей 2
€ 326,755
Комната с балконом в здании А, 2 этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( под…
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
Количество этажей 2
€ 221,994
Номер на 2 этаже с видом на город Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежи…
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 1
€ 172,905
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 1
€ 122,787
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
Инвестиционная 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла с видом на море у бассейна ( CP259 ) Условия покупки Условия гарантии аренды 7…
Инвестиционная 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 1
€ 122,221
Дом отдыха с гидромассажным видом на море (CP135-CP136) Условия покупки Условия гарантии аре…
Доходный дом 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 100 м²
8/8 Этаж
€ 103,743
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
€ 977,898
KAR6864: Прекрасный отель на продажу недалеко от пляжа Карон! Chanote Лицензия на отель 21 н…
Коммерческая
Пхукет, Таиланд
€ 526,232
PAT6849: Коммерческое здание на продажу! Детали: На противоположной стороне здания есть откр…
Коммерческая 4 спальни
Пхукет, Таиланд
71 м²
€ 131,558
CHA6333: Очень хорошо 3-х этажное здание, расположенное в отличном месте на дороге Sunrise C…
Коммерческая
Пхукет, Таиланд
3 200 м²
€ 2,255,280
KTH6811: Коммерческое здание на продажу в центре острова Пхукет! 3 этажа площадь: 3200 кв.м.…
Отель
Пхукет, Таиланд
3 200 м²
€ 11,276,398
MAI6793: Инвестиции в гостиничную недвижимость на Пхукете! Управляется Centara! Всего 750 ме…
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 21,299,863
MAI6794: Курортный спа-отель на продажу! Отель расположен в отличном месте у моря. 22 просто…
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
38 м²
€ 987,311
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & amp; Эксклюзивный 14-ко…
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
2 060 м²
€ 1,879,400
PAT4623: Новый отель с 40 спальнями, расположенный на дороге NaNai недалеко от Макро Патонга…
Отель
Патонг, Таиланд
€ 877,601
PAT4630: Великолепный отремонтированный отель, расположенный в Патонге, самом популярном рег…
Отель 9 спален
Бан Ката, Таиланд
€ 839,465
NAI4714: Небольшой уютный отель расположен на дороге Сайюань, Най Харн. Курорт расположен в …
Коммерческая 4 спальни
Пхукет, Таиланд
225 м²
€ 192,952
CHA5031: 3 Коммерческое здание Story удобно для бизнеса на Пхукете. Он расположен в районе …
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
658 м²
€ 1,251,208
NAI5244: роскошный апарт-отель с 12-13 роскошными номерами и номерами. Большая автостоянка, …
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 551,291
RAW5601: Отель расположен на юге острова Пхукет в районе Раваи. Это хорошо развитая территор…
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 556,302
PAT5740: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
580 м²
€ 1,729,048
PAT5812: Этот стильный пятиэтажный отель был построен в 2018 году. Из него открывается прекр…
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 1,127,640
CHA5845: Этот бутик-отель находится всего в 5 минутах езды от тренировочного лагеря Dragon M…
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 1,554,608
PAT5910: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
Коммерческая 2 спальни
Пхукет, Таиланд
450 м²
€ 902,112
KAR6062: отличная инвестиционная возможность представить своим клиентам. Этот ресторан работ…
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
320 м²
€ 802,378
NYG6153: этот замечательный участок 2400 кв. наряду с бунгало и большим мастер-хаусом в Най …
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