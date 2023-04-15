Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Патонг, Таиланд

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Коммерческая 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 95,639
Patong Bay Hill Resort состоит из 17 зданий с 449 квартирами. Курорт был построен в 2015 год…
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
Количество этажей 2
€ 111,578
SAFE RETURN OF GUARANTEED INVESTMENT This prime real estate investment, with stunning sea…
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
Количество этажей 1
€ 424,243
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
Количество этажей 2
€ 321,248
Комната с балконом в здании А, 2 этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( под…
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
Количество этажей 2
€ 218,252
Номер на 2 этаже с видом на город Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежи…
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 1
€ 169,990
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 1
€ 120,718
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
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