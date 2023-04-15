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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Патонг, Таиланд

4 объекта найдено
Коммерческая 1 спальняв Патонг, Таиланд
Коммерческая 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 95,639
Patong Bay Hill Resort состоит из 17 зданий с 449 квартирами. Курорт был построен в 2015 год…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² Количество этажей 1
€ 424,243
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 169,990
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
Доходный дом 1 спальняв Патонг, Таиланд
Доходный дом 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 100 м² 8/8 Этаж
€ 101,994
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
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