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Купить инвестиционная недвижимость с видом на море в Патонг, Таиланд

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2 объекта найдено
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² Количество этажей 1
€ 424,243
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 169,990
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
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