Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Офисы

Продажа офисных помещений в Таиланде

коммерческая недвижимость
69
отели
26
доходные дома
12
инвестиционная недвижимость
17
Офис В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 4
€ 118,122
Комплекс строится в 10 метрах от пляжа Камала. Эта локация называется «миля миллионеров», та…
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 7
€ 101,469
Квартиры с гарантированным доходом 10% годовых • Сдача: Февраль 2023г. • До моря: 700 м …
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 1
€ 210,063
Инвестиционный коттедж с видом на море Коттеджи с джакузи или бассеином, потрясающим вид…
Отель 9 спаленв Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
658 м²
€ 1,251,208
NAI5244: роскошный апарт-отель с 12-13 роскошными номерами и номерами. Большая автостоянка, …
Инвестиционная 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 33 м²
€ 76,493
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты с доходом 7-10% годовых &nb…
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 4
€ 214,781
Квартиры на первой линии пляжа Май Као Первая линия пляжа Май Као! Шикарный вид на море! …
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 5
€ 222,240
Роскошные апартаменты рядом с морем на пляже Камала, на котором находится легендарный пляжны…
Отель 6 спаленв Пхукет, Таиланд
Отель 6 спален
Пхукет, Таиланд
350 м²
€ 263,116
RAW6389: уютный отель, расположенный в самом сердце Раваи. Это будет большой инвестицией для…
Коммерческая 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Коммерческая 2 спальни
Пхукет, Таиланд
450 м²
€ 902,112
KAR6062: отличная инвестиционная возможность представить своим клиентам. Этот ресторан работ…
Отельв Пхукет, Таиланд
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 1,554,608
PAT5910: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² Количество этажей 2
€ 326,755
Комната с балконом в здании А, 2 этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( под…
Отельв Пхукет, Таиланд
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 556,302
PAT5740: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…

Регионы с недвижимостью на продажу

Паттайя
Чонбури

Параметры недвижимости в Таиланде

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти