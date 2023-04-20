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Купить отель в Lat Krabang District, Таиланд

Lat Krabang Subdistrict
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1 объект найдено
Отельв Lat Krabang Subdistrict, Таиланд
Отель
Lat Krabang Subdistrict, Таиланд
2 650 м² Количество этажей 5
€ 3,242,208
Продается 40-ключевой отель в аэропорту Бангкока - Таиланд - с открытым бассейном. Владелец,…
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