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Купить инвестиционная недвижимость с видом на горы в Таиланде

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5 объектов найдено
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² Количество этажей 3
€ 113,491
Квартира с видом на сад, здание D. Условия покупки Условия гарантирования аренды7% NET & nbs…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² Количество этажей 2
€ 113,491
SAFE RETURN OF GUARANTEED INVESTMENT This prime real estate investment, with stunning sea…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² Количество этажей 2
€ 326,755
Комната с балконом в здании А, 2 этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( под…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² Количество этажей 2
€ 221,994
Номер на 2 этаже с видом на город Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежи…
Инвестиционная 1 спальняв Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 1
€ 122,787
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…

Регионы с недвижимостью на продажу

Пхукет
Пхукет
Патонг

Параметры недвижимости в Таиланде

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с бассейном
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