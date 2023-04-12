Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Гостиницы, отели

Купить отель с бассейном в Таиланде

коммерческая недвижимость
69
офисы
1
доходные дома
12
инвестиционная недвижимость
17
Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 4
€ 81,590
Квартиры на первой под управлением Best Western Новая фаза уже построенного апарт отеля …
Коммерческая 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Коммерческая 2 спальни
Пхукет, Таиланд
450 м²
€ 902,112
KAR6062: отличная инвестиционная возможность представить своим клиентам. Этот ресторан работ…
Отель 264 комнатыв Паттайя, Таиланд
VIP
Отель 264 комнаты
Паттайя, Таиланд
264 Количество комнат Количество этажей 18
€ 40,306,508
К услугам гостей отель на 264 номера рядом с видом на море Паттайи в каждом номере. Располо…
Коммерческая 1 комнатав Пхукет, Таиланд
Коммерческая 1 комната
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 20 м²
€ 48,127
Таиланд остров Пхукет &nbsp; Апартаменты в отеле &nbsp; Велико…
Отельв Пхангнга, Таиланд
Отель
Пхангнга, Таиланд
€ 9,342,270
PHA6618: Эксклюзивная недвижимость на продажу, расположенная в 41 Рай, в окружении тропическ…
Коммерческаяв Патонг, Таиланд
Коммерческая
Патонг, Таиланд
€ 919,653
PAT6454: Бизнес на продажу. Цена снижена для быстрой продажи. Уютный отель в центре Патонга,…
Коммерческая 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Коммерческая 4 спальни
Пхукет, Таиланд
71 м²
€ 131,558
CHA6333: Очень хорошо 3-х этажное здание, расположенное в отличном месте на дороге Sunrise C…
Инвестиционная 2 комнатыв Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 54 м²
€ 100,209
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты 7% годовых на 15 лет &nbsp;…
Отель 9 спаленв Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
580 м²
€ 1,729,048
PAT5812: Этот стильный пятиэтажный отель был построен в 2018 году. Из него открывается прекр…
Отельв Пхангнга, Таиланд
Отель
Пхангнга, Таиланд
€ 10,524,638
PHA5587: Этот фантастический комплекс состоял из шести вилл и расположен на участке 2000 кв.…
Отельв Пхукет, Таиланд
Отель
Пхукет, Таиланд
7 052 м²
€ 22,448,816
CHA6632: Новый кондоминиум, на заключительных этапах строительства. Элитный комплекс класса …
Доходный домв Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 8
€ 112,033
Квартиры с гарантированным доходом 7% годовых Уникальный проект на пляже Карон! Комплекс…

Регионы с недвижимостью на продажу

Пхукет
Пхукет
Lat Krabang Subdistrict
Бангкок
Патонг
Паттайя
Чонбури

Параметры недвижимости в Таиланде

у моря
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти