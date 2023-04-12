Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на море в Таиланде

коммерческая недвижимость
69
офисы
1
доходные дома
12
инвестиционная недвижимость
17
Отель В архив
Очистить
3 объекта найдено
Отельв Пхукет, Таиланд
Отель
Пхукет, Таиланд
€ 21,299,863
MAI6794: Курортный спа-отель на продажу! Отель расположен в отличном месте у моря. 22 просто…
Отель 9 спаленв Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
38 м²
€ 987,311
PAT2735: Добро пожаловать в свой рай в Патонге Установленный отель & amp; Эксклюзивный 14-ко…
Отельв Пхангнга, Таиланд
Отель
Пхангнга, Таиланд
€ 15,089,773
PHA6706: Площадь участка - 34,5 Рай Операционный статус: лицензии на гостиницы с 2010 года (…

Регионы с недвижимостью на продажу

Пхукет
Пхукет
Lat Krabang Subdistrict
Бангкок
Патонг
Паттайя
Чонбури

Параметры недвижимости в Таиланде

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти