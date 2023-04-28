Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Бангкок
  4. Гостиницы, отели

Отели в Бангкок, Таиланд

Lat Krabang Subdistrict
1
Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель в Lat Krabang Subdistrict, Таиланд
Отель
Lat Krabang Subdistrict, Таиланд
2 650 м² Количество этажей 5
€ 3,225,622
Продается 40-ключевой отель в аэропорту Бангкока - Таиланд - с открытым бассейном. Владелец,…
Realting.com
Перейти